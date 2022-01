Ce restrictii se elimina in Romania de la 1 februarie. Anuntul facut de Raed Arafat

„De astăzi se elimină lista țărilor cu risc epidemiologic. Prin măsurile adoptate azi, se elimină terminologia de state aflate sub anumită culoare, în funcție incidență.Regula generală va fi: Se instituie carantina pentru 5 zile pentru persoanele care sosesc în România și nu prezintă certificat digital – vaccinarea, trecerea prin boală sau testareaVor fi și excepții, precum copiii cu vârsta sub 12 ani. Carantina pentru persoanele care au fost contact direct se reduce la 5 zile. Exceptați cei trecuți prin boală, care au maxim 90 de zile de la ieșirea din izolare.La acest moment, nu e nevoie de o decizie privind chemarea la lucru a cadrelor medicale care au COVID. Situația e încă sub control. Hotărârea se aplică imediat ce este publicată.Nu există obligația testării unei persoane, după cele 5 azile de izolare”, a anunţat şeful DSU.