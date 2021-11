Ce riscuri poate produce terapia hiperbara post-Covid. Ce recomanda medicii

Medicii trag un semnal de alarma dupa cazul tragic al cantaretului Petrica Mitu Stoian, care a murit sambata seara. Artistul a avut Covid in luna septembrie si a dorit sa faca terapie pentru recuperarea dupa aceasta boala. Specialistii atrag insa atentia asupra riscurilor pe care le poate avea terapia hiperbara dupa Covid.Remus Mihalcea, specialist ORL şi fost manager al Spitalului Colentina din Bucureşti, a precizat care sunt riscurile terapiei hiperbare în recuperarea post-COVID: "Se ştie că terapia hiperbară are indicații doar în anumite patologii. Nu se face oricum", spune specialistul.Din păcate, a apărut o modă în mediul online şi pe reţelele de socializare cu această terapie camera hiperbară. Nimic nu este mai fals. Medicii de specialitate, pneumologii, specialiştii nu recomandă această terapie post-COVID.Singura terapie în urma bolii este kinetoterapia şi recuperarea respiratorie. Peste 90% din pacienți îşi recuperează funcția respiratorie la 3-6 luni de la vindecare. În rest, se ştie că terapia hiperbară are indicații doar în anumite patologii. Nu se face oricum. Se face la indicația unui specialist şi are o paletă foarte restrânsă", a spus specialistulMedicul a explicat si care sunt riscurile la care se supun pacientii care urmeaza astfel de terapii cu oxigen.„Riscurile sunt acestea, se poate ajunge chiar şi la deces. Până acum o săptămână, nu existau studii, nici la nivel naţional, nici la nivel internațional care să ateste că terapia hiperbară aduce beneficii, în această boală.Dimpotrivă, arată foarte multe complicații ce pot apărea. Repet: nu există studii de specialitate în acest sens. Tot ce circulă în mediul online şi pe reţelele de socializare sunt, ca să zic așa, fake news date de aşa ziși specialiști în medicină. Din păcate, există riscuri foarte mari", a conchis medicul Remus Mihalcea în cadrul emisiunii Subiectiv de la Antena 3.