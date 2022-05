Ce s-a intamplat cu votul Romaniei la Eurovision 2022. Eda Marcus a spus adevarul despre scandalul momentului

Eda Marcus, prezentatoarea de la TVR care trebuia sa transmita in direct, la Eurovision 2022, votul Romaniei, a rupt tacerea si a spus ce s-a intamplat de fapt in seara votului. Realizatoarea TV a dezvaluit ca nu a mai apucat sa intre in direct de catre organizatorii Eurovision si a postat pe pagina sa de Instagram un video care demonstrea za„Aceasta este o inregistrare in timp real dupa ce ne-a fost refuzata intrarea in transmisiunea principala Eurovision pe motive tehnice. Inregistrarea aceasta este de fapt dovada ca acele motive tehnice nu au existat, au fost doar un pretext. Au sarit pur si simplu peste noi ca si cand nu am fi existat…”, a scris Eda Marcus alături de imaginile cu reacţia sa consternată.De asemenea, Eda Marcus a povestit toate detaliile acestui moment, care a produs un scandal urias, la Pro TV, in cadrul emisiunii la Maruta. Vedeta a spus ca Romania acordase 12 puncte Republicii Moldova, insa aceastea au ajuns pana la urma la Ucraina.”Deci juriul care a fost desemnat de Televiziunea Română să noteze momentele artistice s-a întrunitși au votat concurenții. (...) Organizatorii aveau deja punctajul nostru de vineri noapte, iar punctajul juriului dădea câștigătoare Moldova.”... și cu câteva minute înainte să intru eu în direct, cei de la EBU trimit, scot, practic, din platforma respectivă unde au fost introduse aceste note de către colegii mei, scot o foaie pe care eu trebuie să o arăt, este în prezența unui notar ..””E fără precedent ceea ce s-a întâmplat aseară. Nu pot să-ți spun urletele pe care eu le-am auzit în cască, în momentul în care am văzut cu câtă eleganță se trece peste momentul nostru de direct.” - a povestit ea.”Treaba-i foarte serioasă. Se printează această foaie cu rezultatele și-mi este adusă mie într-un timp de 5 minute, cam 5 minuțele. Închipuie-ți tu, cam ce distanțe sunt în Televiziunea Română, cum aleargă cineva disperat cu foaia respectivă. Închipuie-ți șocul colegei mele, Liana Damian, care s-a ocupat de această procedură, în momentul în care alerga spre mine cu acea foaie, ea știind care era clasamentul pe care îl dăduse cu o seară înainte. Când s-a uitat pe foaie, mai avea 3 pași să ajungă în studioul meu, și a văzut Ucraina, 12 puncte le oferim Ucrainei.”