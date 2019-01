Ce sa NU faci pana la Boboteaza! Vei avea numai ghinioane!

Superstitiile spun ca dupa plecarea preotului sa maturi in urma lui, in caz contrat vei avea purici in locuinta peste vara.Cei care stau la curte si au gaini, trebuie sa arunce cu boabe de porumb in fata preotului, cand acesta intra pe poarta, pentru a avea parte de multe oua in acest an.Traditiile mai spun ca pana la Boboteaza, gospodinele nu trebuie sa spele rufe, in caz contrar vor avea parte numai de ghinioane tot anul.In unele zone, traditia este ca dupa venirea preotului cu Iordanul, copiii sa inconjoare locuinta cu o lumanare aprinsa, pentru a familia sa fie ocrotita de necazuri. Lumanarea va fi apoi pastrata si aprinsa in zilele cu pericole mari (furtuni, grijdina, etc).