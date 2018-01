Ce sa nu faci sub nicio forma pe 1 ianuarie. Traditii si superstitii de Sfantul Vasile

Dimineata, dupa ce te speli pe fata, sterge-te cu un prosop curat, apoi pune in acesta un ban de aur sau de argin pentru a fi curat si sanatos tot anul.In ziua de Sfantul Vasile, se spune ca este bine sa spargi un pahar si sa dai de pomana unui om sarac. Tot in aceasta zi trebuie sa porti o haina noua pentru a avea noroc la bani, in dragoste si in sanatate. O alta traditie de Sfantul Vasile spune ca nu este bine sa dormi in aceasta zi, deoarece vei fi lenes tot anul.In ziua de Sfantul Vasile nu trebuie sa arunci nimic din casa, nici macar gunoiul, deoarece odata cu acesta arungi si norocul din casa. Se spune ca prima persoana care iti intra in casa de Sfantul Vasile trebuie sa fie un barbat, care va atrage norocul spre tine. Batranii spun ca anul iti va fi bogat sau sarac, in functie de situatia materiala a acestui musafir.In unele zone ale tarii, fetele nemaritate impletesc doua crengute de mar pe care le unesc cu busuioc, un inel si un fir de ata rosie. Le ascund apoi in gradina, iar, daca a doua zi sunt acoprite cu bruma, inseamna ca se vor casatori cu un barbat bogat.Un numar mare de practici magice si ritualuri se savarseau in aceasta zi, ce marcheaza inceputul, nu doar al unui nou an, dar si, in mod simbolic, al unui nou ciclu de viata.