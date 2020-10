Ce salariu va avea Nicusor Dan, ca primar general al Capitalei

Nicusor Dan nu se poate mandri cu averi prea multe. El traieste indemnizația de deputat și nu are nicio proprietate. Acesta locuieste intr-un apartament inchiriat in sectorul 5 si detine o masina Citroen, fabricată în 1986. De asemenea, are un teren intravilan la munte, în zona Cioplea, care a fost achiziționat în urmă cu 13 ani, parțial prin credit ipotecar. Acesta are 7.460 mp.La capitolul sume de bani în conturi, de precizat ar fi că are 9.000 de euro dar și datorii care se ridică la 85.000 de euro. Tot referitor la datorii, deputatul trecea, anul trecut, două credite de la Garanti Bank, unul în valoare de 27.000 de euro, scadent în 2020, şi altul de 63.800 de euro, scadent în 2032.Conform declaratiilor sale de venit, anul trecut Gabriela Firea a obtinut indemnizatii în valoare de 181.206 lei, iar în 2018 – 166.716 lei, în calitate de primar al Capitalei, deci între 13.000 și 15.000 de lei pe luna. Drept urmare, și salariul lui Nicușor Dan s-ar putea ridica în jurul sumei de 3.000 de euro pe luna.