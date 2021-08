Ce se intampla cu apartamentul Elodiei Ghinescu. Vecinii sunt disperati

Locuinta in care au locuit Cristian Cioaca si Elodia Ghinescu a ramas nelocuit, pentru ca nimeni nu doreste sa se mute acolo unde in urma cu un deceniu s-ar fi petrecut clipe de groaza. Vecinii de la strada Iuliu Maniu din Brașov se plâng de datorii uriașe la întreținere și nici măcar nu au pe cine să pună la plată.Cristian Cioaca a lasat cheile apartamentului unui amic, care este proprietar al unei agentii imobiliare. Acesta trece din cand in cand pe acolo, insa nu poate face nimic, mai ales ca Cioaca i-a spus sa nu fie inchiariat in perioada in care este in spatele gratiilor.Vecinii inculpatului sunt disperați de datoriile uriașe din dreptul întreținerii așa că l-au chemat în instanță pe agentul imobiliar. Restanțele s-au adunat din 2016 până în 2019 și în total valorau aproximativ 18.000 de lei. Instanța a dat câștig de cauză asociației proprietarilor în cele din urmă.