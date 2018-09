Ce se intampla cu ora de iarna in Romania

Aceasta initiativa a fost luata dupa ce mai multi specialisti au declarat ca aceasta schimbare are efecte foarte mari asupra organismului. Pentru a permite o tranziție fără probleme, conform propunerii Comisiei, fiecare stat membru ar trebui să comunice, până în aprilie 2019, dacă intenționează să aplice în mod permanent ora de vară sau pe cea de iarnă. Ultima trecere obligatorie la ora de vară ar avea loc duminică, 31 martie 2019.Se pare ca senatorii romani nu au fost de acord cu aceasta propunere si au respins, in luna mai proiectul ca Romania sa renunte la ora de vara. Asadar, Romania va face in continuare aceasta trecere sezoniera in fiecare an.