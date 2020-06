Ce se intampla cu Programul Prima Casa in vremea pandemiei

Pragul de venit este de 4.500 de lei lunar pentru persoanele singure sau pentru familiile fără copii şi de 7.000 de lei pentru cele cu copii, iar valoarea maximă a locuinţei este stabilită la suma de 70.000 de euro.In acest moment insa, nu functioneaza nici Prima Casa, nici noul program.„Astăzi se mai finanțează prin Prima Casă doar în situația în care clienții și-au făcut rezervare de fonduri în momente anterioare”, a explicat la Digi24 Dragoș Nechifor, broker de credite.„Pe la final de februarie s-au alocat cele 2 miliarde de lei, fondurile aferente programului Prima casă pentru anul acesta, urmând că în aprilie Parlamentul să aprobe legea care schimbă programul Prima casă în varianta O familie, o casă, un program aproape identic, dar cu niște condiționări suplimentare, ceea ce duce acest tip de finanțare în zona mai degrabă socială”, a arătat Dragoș Nechifor.„Există și o subvenție pe care statul ar trebui să o plătească pentru anumite profile de clienți. Există posibilitatea că aceste norme să fie întârziate tocmai pentru că odată intrate în vigoare, statul ar trebui să subventioneze dobânda unor clienți și atunci înseamnă niște fonduri suplimentare, care sigur nu au fost alocate în bugetul de stat. Și atunci, de aici probabil complicațiile. Dar aceste complicații fac că niciunul dintre cele două variante de program să nu funcționeze”, a explicat Dragoș Nechifor.Preturile locuintelor au scazut semnificativ in timpul pandemiei de coronavirus. In Bucuresti, pretul unui metru patrat util a ajuns la 1.394 de euro, in Braşov, după avansul de 1,8% din aprilie, se vede o scădere uşoară în luna mai, de sub un procent.In Cluj-Napoca s-a inregistrat un recul de 2,1%, după avansul de 1,5% din aprilie.În Constanţa, spre deosebire de luna aprilie, când s-au diminuat cu 1,4%, apartamentele disponibile pentru vânzare, s-au apreciat cu 0,7% în ultima lună de primăvară.Iaşiul este, după Constanţa, cel de-al doilea centru regional în care s-a consemnat o evoluţie pozitivă luna trecută. În ultima lună, locuinţele din blocurile vechi s-au scumpit marginal, în timp ce prețutile construcțiilor noi au scăzut.În ceea ce priveşte Timişoara, după scumpirea de peste un procent din aprilie, suma medie pentru un apartament s-a redus, în mai, cu 1,9% și a ajuns la 1.300 de euro pe metru pătrat util.