Ce se intampla cu romanii care vor sa plece in Bulgaria in vacanta?

Cei care vor sa isi petreaca insa vacanta in Bulgaria peste o saptamana trebuie sa verifice site-ul INSP, pentru a vedea dacă la întoarcere trebuie să intre în carantină.„Probabil și ei folosesc o metodologie de evaluare. Dacă folosesc aceeași metodologie, noi suntem peste 5”, a spus Orban, despre deciziei Estoniei de a primi cetățeni români doar dacă intră întâi în carantină.Întrebat dacă are semnale că ar putea fi alte țări care să ia aceeași decizie, premierul a răspuns că „deocamdată nu”.„Ce știu este că de vreo săptămână se încearcă stabilirea unei metodologii comune la nivel european, măcar pentru cetățenii din afara UE, dar încă nu s-a ajuns la un rezultat. Dacă se stabilește la nivelul Comisiei Europene o metodologie comună, sigur că vom aplica această metodologie”, a completat el.În privința vacanțelor în Bulgaria, premierul a spus că a primit mai multe mesaje de la români, care l-au întrebat dacă să mai plece în concedii.I-am întrebat cât durează concediul – 7 zile – le-am zis să plece. De regulă, după ce am luat decizia că, să spun, în 22 iunie că înlăturăm restricția și că Bulgaria e între excepțiile în care nu se intră în izolare la domiciliu și se reiau zborurile. Trebuie să treacă minim 14 zile până la momentul în care reinstituim restricția, pentru că evaluarea se face pe 14 zile. Din momentul în care noi am luat decizia să exceptăm o țară, ca să putem să reinstituim restricția, trebuie să treacă minim 14 zile, pe baza evaluărilor făcute de INSP”, a spus Orban.„Bulgaria era la un scor mic, sub 5%, sigur că a crescut numărul infecțiilor destul de mult, au revenit la obligativitatea purtării măștii, și vedem cum evoluează lucrurile. Deocamdată, cine pleacă în concediu poate să plece liniștit. Poate cei cam de peste o săptămână care ar urma să plece trebuie să urmărească evoluția indicatorului respectiv pe site-ul INSP”, a completat premierul.Ludovic Orban a subliniat că nu e cazul acum ca cei care se întorc din Bulgaria să stea în carantină: „Asta e valabil pentru orice țară, că mai sunt țări care au crescut infectările, pe de altă parte sunt în țări care au scăzut infectările”.