Ce se intampla cu sufletele celor care mor in Saptamana Luminata

Săptămâna Luminată este o saptamana plina de semnificatii si traditii. Se spune ca in saptamana dupa Paste, sufletele celor care mor ajung direct in Rai, indiferent de pacate pe care le-au savarsit de-a lungului vietii.In Saptamana Luminata oricine este primit in Împărăţia Cerurilor, deoarece pacatele lor sunt iertate. Conform traditiei, în ziua de Înviere se scot „Uşile Împărăteşti” ale altarului din biserici şi se pun deoparte, unde stau pe toată perioada Săptămânii Luminate. Totodata, se mai spune ca in Saptamana Luminata sunt primite in Rai si sufletele care se afla in chinurile Iadului ale celor căzuţi în păcat.Tot în această perioadă, spre deosebire de ceea ce s-a întâmplat până la Înviere, este interzis a se posti. Bucuria biruinţei lui Hristos asupra morţii, „cu moartea pre moarte călcând”, trebuie sărbătorită cum se cuvine de orice credincios. Urarea „Hristos a înviat!” urmată de răspunsul „Adevărat a înviat!” devine de acum salutul obişnuit între credincioşii creştini, până la Înălţarea Domnului, vreme de 40 de zile.