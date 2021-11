Ce se intampla cu targul de Craciun anul acesta? Primarul Capitalei a facut anuntul

Nicusor Dan sustine ca si-a pus in aplicare planul si a economisit jumatate de miliard la capitolul „bunuri și servicii” după ce a renunțat la organizarea evenimentelor menționate mai sus. De asemenea, la această sumă se mai adaugă un câștig de 300 de milioane de lei prin desființarea anumitor companii cu care vechea administrație condusă de Gabriela Firea avea contract.„Am făcut două lucruri importante. În primul rând, am redimensionat partea de cheltuieli a primăriei, adică nu am mai dat bani pe tot felul de tâmpenii cum ar fi târguri și concerte. Am făcut economii care sunt substanțiale, adică sunt de ordinul 500 de milioane de lei la bunuri și servicii, ăsta e un lucru. Al doilea lucru, am desființat mare parte din companiile municipale, care erau o sursă imensă de pierderi”, a transmis primarul general al Capitalei în emisiunea Insider Politic, difuzată de Prima TV.Întrebat dacă vor exista târguri de iarnă în această iarnă, Nicușor Dan a explicat că acest lucru se va stabli în funcție de contextul epidemiologic.„Vom avea. Depinde, bineînțeles, de condițiile de siguranță sanitară. Vom avea niște târguri de Crăciun care vor aduce bani la municipalitate și nu vom cheltui. Pe de o parte, vrem să aducem niște operatori privați cărora să le închiriem astfel încât să organizeze ei singuri – și există niște tarife de închiriere care sunt votate de Consiliul General.Pe de altă parte, pe târgul pe care noi vrem să îl organizăm la Piața Universității vom lua bani din închirierea acelor căsuțe în care se vând diverse”, a explicat primarul general.