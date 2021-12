Ce se va intampla cu certificatul verde din 2022. Anuntul facut de Raed Arafat

Varianta Omicron va deveni dominanta in Romania, iar masurile luate de autoritati in perioada sarbatorilor vor ajuta la evitarea unui impact urias asupra sistemului sanitar, a declarat seful DSU, Raed Arafat."Cu cat vom intarzia, cu atat va fi mai lin atat impactul sanitar, cat si in ceea ce priveste celelalte aspecte, inclusiv cele economice", atrage atentia Raed Arafat.De asemenea, Raed Arafat a atras atentia ca doua doze de vaccin ar putea sa fie insuficiente in fata noii variante, de aceea este posibil ca de anul viitor certificatul verde sa nu mai fie valabil pentru persoanele care au administrate doar doua doze de vaccin."Nu parerea mea conteaza. Ne uitam la studiile si analizele facute - ele nu merg pe aceasta idee. Ele spun ca vaccinurile actuale au un grad de potectie, mai ales pentru a nu face forme grave si a nu ajunge cu un grad de infectie la spital. Deja 2 doze nu mai sunt suficiente pentru a recunoaste ca o persoana este vaccinata. Certificatele isi vor pierde valabilitatea la doua doze de la anul. Chiar daca serveritatea e mai scazuta, daca ea infecteaza mult mai multi oameni impactul asupra sectorului sanitar va fi mult mai mare. Asta inseamna ca vom continua sa avem un numar de cazuri semnificativ in ATI si UPU. Eu nu as sta linistit acum. As lua scenariul ceva mai pesimist si daca se va intampla altfel atunci vom schimba", a mai spus secretarul de stat in MAI.Referitor la finalul acestei pandemii, Raed Arafat nu s-a avantat sa faca previziuni in acest sens."Este greu de spus. Orice pandemie apar variante, tulpini pentru ca ea se transmite si intre oamenii nevaccinati. Nimeni nu poate prezice. Posibilitatea de aparitie a unor tulpini noi este intotdeuna prezenta. Ca va fi mai puternica sau mai slaba ramane de vazut", a conchis seful DSU.