Ce spun medicii legisti: cauza mortii lui Diego Maradona

Conform medicilor legisti, Maradona a murit de „insuficienta cardiaca acuta, la un pacient cu cardiomiopatie dilatativa, insuficienta cardiaca congestiva care a generat edem pulmonar acut”.Decesul s-a produs miercuri, in jurul orei locale 12.00, in locuinta fostului jucator din Buenos Aires.Maradona a fost gasit decedat miercuri, de psihologul si psihiatrul lui care s-au dus in camera fostului jucator dupa ce acesta nu a iesit dimineata. Maradona nu a raspuns metodelor de resuscitare. Maradona a avut probleme de sanatate in ultima vreme. Acesta a fost externat din spital in urma cu doua saptamani, dupa o interventie chirurgicala pe creier, el fiind supus unei operatii de rutina pentru un hematom subdural.Maradona fusese internat in spital din cauza ingrijorarilor legate de anemie si deshidratare, moment in care medicii au descoperit hematomul si au actionat de urgenta, operatia fiind un succes.