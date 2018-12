Astfel, se spune ca este bine sa ai in buzunar un catel de usturoi in Noaptea dintre ani ca sa alungi ghinionul si sa ii mearga bine. De asemenea, potrivit traditiei, la ora 00.00 este bine sa mananci prima oara peste, ca sa treci peste noul an la de usor cum trece pestele prin apa.Daca aspiri la bogatie, de pe masa festiva nu trebuie sa iti lipseasca strugurii, un simbol al bunastarii.De Revelion este bine sa porti un obiect vestimentar nou și neapărat ceva roșu să ai la tine, ca să te ferești de deochi.În plus, dacă vrei să ai mai mult noroc în anul 2019, tot ce ai de făcut este să pui solzi de pește într-o hârtie și să lași în portofel pentru tot anul! Cu siguranță vei atrage banii în perioada următoare!

Ce trebuie sa ai de Revelion in portofel ca sa ai noroc tot anul! Aceasta traditie iti va aduce multi bani

