Ce trebuie sa faci daca ai primit o factura uriasa la gaze sau la curent. Recomandarile ministrului Energiei

„Sunt multe scenarii pe care le luăm în calcul. Le vom discuta în coaliție. Aș avea rugămintea să discutați cu ministrul de Finanțe. Eu am spus ce aș face eu dacă aș fi într-o astfel de situație. Am reclamat furnizorului acum doi ani, nu s-a rezolvat. Apoi, am reclamat la ANRE. Și s-a rezolvat. E departe de mine gândul să spun cuiva să plătească sau să nu plătească o factură. Nu am plătit pentru că s-a rezolvat în timp rezonabil. Oamenii trebuie să știe că ANRE are un call – center foarte mare și poate prelua multe apeluri.ANRE ne-a comunicat că a intrat în control la marii furnizori şi mă bucur că se face odată lumină în aceste cazuri. Procedura există. Reclamaţie la furnizor. Furnizorul are posibilitatea să returneze banii dacă suma este peste 100 lei. Dacă suma este sub 100 lei, atunci se scade din factura următoare. Dacă furnizorul nu face acest lucru, reclamaţia se duce la ANRE şi ANRE rezolvă acest lucru. Toţi furnizorii care au întocmit facturi eronate vor trebui obligaţi şi cu amendă şi să le storneze să nu perceapă penalităţi şi le vor şi face corespunzător”, a spus ministrul Virgil Popescu.Clienții finali care au neclarități privind facturarea energiei electrice și a gazelor naturale, trebuie să se adreseze furnizorului care a emis factura în discuție pentru clarificări, acesta având obligația transmiterii unei explicaţii clare şi uşor de înţeles a modului în care este calculată valoarea facturii, în special în cazul în care aceasta nu este bazată pe consumul real.În măsura în care apreciază că prin răspunsul formulat nu au fost aduse clarificările necesare, clientul final are posibilitatea să se adreseze ANRE sau altor instituții care au atribuții în acest sens, chiar și instanței de judecată.ANRE recomandă clienților finali de energie electrică/gaze naturale următoarele:– să încheie o convenție de consum cu furnizorul de energie electrică/gaze naturale;– să verifice dacă facturarea s-a efectuat potrivit indexului transmis;– să verifice în contract perioada în care trebuie transmis furnizorului indexul și să beneficieze de mecanismul autocitirii pentru a evita facturarea unui consum estimat şi ulterior regularizarea acestuia;– să nu ignore notificările transmise de furnizorul de energie privind modificarea condițiilor contractuale, în special modificarea prețurilor/tarifelor. Dacă aceste modificări nu respectă condițiile prevăzute în contract (preț fix pe o anumită perioada de timp), clientul final are dreptul să sesizeze ANRE sau alte instituții care au atribuții în acest sens, chiar și instanța de judecată.ANRE precizează că, în cazul clientului casnic, dacă în urma regularizării suma plătită de acesta în plus este mai mare de 100 lei, atunci furnizorul este obligat să restituie suma plătită de către client în termen de 5 zile de la data emiterii facturii de regularizare. Sumele sub această valoare vor fi compensate în contul facturilor următoare.