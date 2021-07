Ce trebuie sa stii despre ingrijirea la domiciliu a persoanelor cu dizabilitati locomotorii

Persoanele cu dizabilitati locomotorii trebuie sa aiba aceleasi sanse la viata sociala normala ca orice alta persoana, de aceea este nevoie de masuri speciale de protectie pentru a le ajuta sa se integreze. In foarte multe dintre situatii, mediul social nu este adaptat deficientelor de ordin fizic, psihic, senzorial sau mental, iar persoanele cu dizabilitati intampina tot felul de dificultati.Ingrijirea la domiciliu depinde atat de gradul de handicap al pacientului, cat si de situatia familiala. Se poate ca persoana in cauza sa aiba nevoie de un asistent profesionist, care sa ii inteleaga nevoile si care sa asigure ingijirea de zi cu zi. Este o sarcina diferita de la pacient la pacient, in functie de gradul de dependenta al acestuia, dar si de standardele familiale sau sociale.Gradul de dependenta se refera la gradul de pierdere a autonomiei al persoanei cu dizabilitati, la nevoia de ajutor si ingrijire pentru a reusi sa duca la bun sfarsit activitatile de baza in fiecare zi. Pot sa para lucruri minore pentru cineva care nu are probleme de sanatate, pentru ca este vorba despre hranire, imbracat, asigurarea igienei personale. Persoanele cu dizabilitati locomotorii au nevoie de intelegere si de sustinere din partea tuturor, nu doar a celor apropiati.Pentru fiecare dintre noi este important sa ne desfasuram viata in confortul propriului camin, alaturi de familie si prieteni, sa ne simtim acasa. Pentru persoanele cu dizabilitati nu este mereu atat de simplu, domiciliul putand sa se schimbe in functie de necesitati. Se poate ca uneori sa trebuiasca sa isi schimbe resedinta in functie de situatia sociala sau medicala, de aceea este important sa aiba alaturi un asistent profesionist. Poate fi chiar si un membru al familiei, care este dispus sa devina ajutorul pacientului si care invata ce trebuie sa faca intr-o situatie sau alta. Sunt situatii in care persoana cu dizabilitati nu poate ramane acasa si este nevoie sa fie internate intr-un centru de ingrijire, unde sa beneficieze de ajutor din partea personalului specializat.In general, nevoile de baza ale unei persoane cu dizabilitati locomotorii care este ingrijita la domiciliu au legatura cu asigurarea curateniei in spatiu, igiena personala, efectuatea anumitor plati sau a cumparaturilor cotidiene, pregatirea hranei, dar si asigurarea companiei. Mai pe scurt, exact ce ar face si independent daca ar putea. Este ideal ca persoanele care ii ingrijesc pe pacientii cu dizabilitati locomotorii sa fie pe cat posibil calificate in acest domeniu, pentru ca este o sarcina care poate sa implice acordarea primului ajutor daca este nevoie.Pentru ca pacientii cu dizabilitati locomotorii nu se pot deplasa, pentru ca libertatea, independenta si viata sociala le sunt afectate profund, au nevoie de anumite dispozitive medicale care sa le imbunatateasca intr-o oarecare masura calitatea vietii. De asemenea, aceste produse ortopedice ajuta si la recuperarea (partiala sau totala) a capacitatii de miscare. Datorita acestor dispozitive medicale, prezenta in permanenta a unui insotitor nu mai este neaparat necesara. Sunt produse realizate special pentru toate nevoile persoanelor cu dizabilitati locomotorii, de la scaun special si inaltator pentru WC, pana la dispozitive de prindere de la distanta a diverse obiecte. Exista scarite pentru ridicarea din pat, incaltator pentru ciorapi, plansa de cada, scaun pentru dus, diverse tipuri de manere pentru sustinere, saltele antiescara si paturi medicale, corectoare de pozitie, pedaliere medicale pentru recuperare si multe alte produse destinate mentinerii calitatii cat mai bune a vietii pacientului.Un scuter electric cu 4 roti poate sa fie foarte util pentru persoanele cu dizabilitati locomotorii, acest dispozitiv fiind special conceput pentru transportul lor. Deteriorarea functiilor motorii poate sa apara atat in urma unor interventii chirurgicale, cat si din cauza inaintarii in varsta. Scuterul electric poate sa fie folosit atat la domiciliu cat si in afara acestuia, insa este nevoie de precautie in utilizare.In primul rand, este foarte important ca toate aceste dispozitive medicale sa fie folosite doar dupa consultarea unui specialist. Atunci cand recomanda astfel de produse, medicul trebuie sa cunoasca bine starea de sanatate a pacientului, afectiunile de care sufera si gradul de severitate al acestora.Trebuia ca specialistul sa se asigure si ca produsele pe care le recomanda respecta standardele si normele in vigoare, pentru a nu se ajunge in situatia ca pacientul sa sufere accidente si sa se ajunga la agravarea afectiunilor deja existente. Trebuie ca dispozitivele medicale sa fie achizitionate din magazine de profil (tehnico-medicale), care pot oferii garantii si prospect pentru produsele respective.Din cauza imobilizarii, pacientii cu dizabilitati pot sa ajunga sa sufere din cauza durerilor de oase, a aparitiei escarelor, din cauza problemelor de circulatie a sangelui sau a celor digestive. Atunci cand patul si salteaua sunt alese corect, persoana cu dizabilitati este ferita de riscul aparitiei altor afectiuni. Paturile medicale si saltelele antiescara sunt utile inclusiv in procesul de kinetoterapie.Scaunul si inaltatorul pentru WC permit pacientului sa se descurce si fara ajutorul unui insotilor, la fel si dispozitivele ajutatoare pentru baie si manerele de sprijin. Persoana afectata isi poate asigura igiena beneficiind de intimitate, ceea ce conteaza extrem de mult pentru starea ei psihica. Trebuie inteles ca recuperarea fizica a pacientilor cu dizabilitati locomotorii nu se poate realiza fara recuperarea psihica a persoanei respective.