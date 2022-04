Cea mai batrana femeie din lume a murit. A invins de doua ori cancerul

Kane Tanaka s-a casatorit in anul 1922 si a adus pe lume patru copii. Ea l-a infiat pe un al cincilea. Cea mai batrana femeie din lume ar fi trebuit să participe în scaun cu rotile la ştafeta torţei olimpice pentru JO de la Tokyo din 2021, însă a renunţat din cauza pandemiei. Kane Tanaka a avut o stare de sanatate buna, pana de curand, cand starea ei s-a degradat. Traia intr-o casa pentru batrani, iubea jocurile de societate, rezolvarea de probleme de matematică, sucurile şi ciocolata.În timp ce primea titlul de cea mai în vârstă persoană din lume din partea Guinness Book, în 2019, Kane Tanaka a fost rugată să răspundă când a fost cel mai fericit moment din viaţa ei. „Acum”, a răspuns ea fără să stea pe gânduri.Kane Tanaka se trezea în fiecare dimineaţă la ora 06:00. In fiecare zi ea sutudia matematica si facea exercitii caligrafice. De asemenea, petrecea foarte mult timp cu jocul de societate Othello, pe care îl juca cu mare abilitate, reuşind frecvent să bată personalul casei de bătrâni în care se afla, conform Guinness.

