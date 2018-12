Cea mai cautata persoana pe Google in 2018

Cântăreața în vârstă de numai 26 de ani a mărturisit că a avut o dependență de alcool, cocaină și Oxycontin, iar în prezent se află în spital în urma unei supradoze de heroină.Nunta regala (royal wedding) a fost, de asemenea, unul dintre cele mai cautate evenimente ale anului 2018. Printre acestea se numara si nuna Printesei Eugenie cu Jack Brooksbank.De asemenea, în top se mai află și „royal baby”, pentru că Ducesa de Cambridge a născut în luna aprilie, cu doar câteva luni înainte ca Harry și Meghan să anunțe că și ei vor deveni părinți.Pe plan international, pe primul loc din top s-a aflat Cupa Mondială, urmată de uraganul Florence, rapperul Mac Miller, designerul Kate Spade, personalitatea TV Anthony Bourdain, celebrul Stan Lee (care au decedat anul acesta), dar și filmul Black Panther.În ceea ce privește filmele, cele mai căutate au fost Black Panther, Incredibles 2, Deadpool 2, Avengers: Infinity War, A Quiet Place, A Star Is Born, Bohemian Rhapsody, Venom, Hereditary și The Nun. Cât despre seriale, pe primele locuri se află Roseanne, Altered Carbon, The Haunting of Hill House, American Idol, Lost in Space, Cobra Kai, Castle Rock, Westworld, Insatiable și On My Block.In Romania, cea mai cautate persoana pe Google a fost Simona Halep, urmata de Andrei Gheorghe, care a decedat in luna martie, in urma unui infarct.1) Rezultate bacalaureat2) Rezultate evaluare naţionala3) eMag Black Friday4) Campionatul Mondial5) Simona Halep6) Calendar ortodox7) Picnic Cuvânt8) Andrei Gheorghe9) Avicii