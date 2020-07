Cel mai mare numar de cazuri de noi imbolnaviri cu coronavirus in 24 de ore

Emilian Popovici, vicepreședintele Societății Române de Epidemiologie, avertizeaza ca numarul cazurilor de coronavirus s-ar putea dubla in luna august si am putea ajunge la 800 de raportări pe zi. “Vorbim de lucruri logice până la urmă. Vorbim

Razvan Chereches, profesor de Sanatate Publica de la Universitatea Babes-Bolyai din Cluj-Napoca, avertizeaza ca in urmatoarea perioada Romania ar putea ajunge in situatia Italiei, pentru ca exista o crestere alarmanta a numarului de cazuri noi de coronavirus. „Oamenii trebuie sa stie ca

Raed Arafat, seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, a declarat ca situatia din Romania in ceea ce priveste numarul crescut al cazurilor de coronavirus este in ingrijorator. „Haideţi să vedem ce urmează în următoarele zile. Până acum, ceea ce

In ultimele 24 de ore au fost inregistrate cele mai multe cazuri de noi imbolnaviri cu coronavirus de pana acum. Potrivit informatiilor transmise de Grupul de Comunicare Strategica, in ultimele 24 de ore au fost raportate 614 cazuri noi de imbolnaviri cu noul coronavirus. Bilanțul

Bilantul in ceea ce priveste numarul de noi imbolnaviri cu coronavirus a fost unul ingrijorator in data de 8 iulie: au fost inregistrate 555 de noi infectii in doar 24 de ore, cel mai mare numar inregistrat de la debutul pandemiei in Romania. Dupa aceasta raportare, presedintele Romaniei,