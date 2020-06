Cel mai mare parc acvatic din Romania de deschide la Neptun

Proiectul, estimat la "cateva zeci de milioane de euro" de surse independente, va acoperi 37 de hectare si va include un aquapark, un parc tematic, zone de agrement si un hotel de 200 de camere.Grupul Mera s-a dezvoltat rapid in ultimii ani si opereaza acum aproximativ 900 de camere pe riviera romaneasca. Constructia va incepe in februarie-martie anul viitor, iar prima faza a proiectului va fi finalizata in mai 2022. A doua faza, in care va fi construit hotelul, se va desfasura intre 2022-2024.