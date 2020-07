Celebru medic stomatolog, mort in urma infectiei cu COVID-19

Doctorul a ajuns la spital dupa ce a fost diagnosticat cu COVID-19. Suferea de obezitate si afectiuni cardiace, avand stenturi montate la inima de mai mult timp si trecand printr-o operatie de micsorare de stomac in urma cu cativa ani. Dr. Taner era directorul Asociatiei Romane de Implantologie Orala.Moartea medicului Chemal Taner a fost anuntata si pe Facebook de secretarul Muftiatului Cultului Musulman din Roman, Refi Ergun, mai arata adevarul.ro : "Chemal Taner, reputat medic stomatolog, membru al comunitatii musulmane din Romania, azi 23 iulie 2020, trecut in randul celor drepti. Allah sa il aiba in paza Sa! Allah sa aiba grija de cei ramasi in urma! Basimiz saw bolsin! Allah rahmet eylesin! Catqan ceri Cennet bolsin!".Chemal Taner a murit asteptand tratamentul cu Remdesivir pe care il comandase din strainatate, scrie Mediafax. Decebal Fagadau, primarul Constantei, a intervenit marti, 21 iulie, la Romania TV, si a pus cateva intrebari despre modul cum autoritatile gestioneaza epidemia de coronavirus."Am un prieten medic, cunoscut in Romania, implantolog, care este in Bucuresti, la Colentina si nu se gaseste Remdesivir, pentru ca asteapta de cateva saptamani in vama. De ce lipsesc medicamentele? De ce este o criza a testelor?", a declarat primarul Constantei, facand referire la dr. Tane.