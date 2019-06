Centura de siguranta, obligatorie si pentru pasagerii de pe bancheta din spate

Cele mai recente modificari ale Codului Rutier au aratat ca absolut toate persoanele trebuie sa poarte centura de siguranta. Amenda daca nu porti centura se ridica la sume foarte mari. Este valabil si pentru persoanele care stau pe bancheta din spate.S-a constatat ca persoanele care stau in spate aleg in mod frecvent sa ignore total aceasta regula. Tine tot de siguranta pasagerilor, aflati intr-un vehicul in miscare. In plus, indiferent de locul pe care il ocupati intr-un autoturism, sunteti obligati prin lege sa purtati centura.Soferii sunt obligati ca la urcarea in masina a pasagerilor sa le spuna sa poarte centura de siguranta. In 2019, amenda pentru nepurtarea centurii este situata intre 290 si 435 de lei. De asemenea, conducatorii auto sunt penalizati cu doua sau trei puncte-amenda. Valoarea unui punct este de 145 de lei.