CEO-ul Pfizer a anuntat cand se va sfarsi pandemia. Ce se va intampla insa cu vaccinarea anti-covid

Raed Arafat, seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, a explicat, la Digi24, in ce situatie devine obligatoriu certificatul verde. Astfel, potrivit oficialului, acest document va fi necesar in momentul in care rata de incidenta depaseste 3 la mia de locuitori. În

Un nor foarte toxic, generat de erupția vulcanului din Insulele Canare, va ajunge si in Romania in urmatoarele ore. Vulcanul erupe de o saptamana, iar specialistii atrag atentia ca este vorba despre un fenomen violent, care va genera un nor de compusi chimici, foarte periculosi pentru