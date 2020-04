Cererile pentru somajul tehnic se depun din 1 aprilie

Potrivit procedurii, angajatorii vor transmite online Agențiilor Județene de Ocupare a Forței de Muncă (AJOFM), fiecare în județul în care are sediul social, documentele necesare pentru obținerea fondurilor de la stat în vederea acoperirii salariilor/veniturilor angajaților lor care se află în șomaj tehnic.Fiecare AJOFM are o adresă de email dedicată pentru preluarea documentelor: numelejudet@anofm.gov.ro. Aceste fonduri pot fi solicitate pentru angajații cu contracte individuale de muncă înregistrate în REVISAL și care au fost suspendate conform Codului Muncii – Legea nr. 53/2003, în baza art. 52 lit. c), până la încetarea stării de urgență provocată de COVID 19.Documentele necesare, care se depun și se procesează online sunt:-cerere;-declaratie pe proprie răspundere;-lista cu angajații care intră în șomaj tehnic.De precizat că Certificatele de Situație de Urgență nu mai sunt necesare pentru obținerea șomajului tehnic pentru salariații angajatorilor care își reduc sau își întrerup activitatea ca urmare a efectelor epidemiei de SARS-CoV-2, a anunțat marți Ministerul Economiei.