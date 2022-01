Certificatul verde cu vaccinul Johnson&Johnson nu va mai fi valabil in Austria

Acest document nu va mai fi valabil pentru calatorii si nici pentru accesul in spatiile in care se cere acest certificat. Aceasta masura a fost luata dupa ce au fost inregistrate foarte multe infectari la persoanele imunizate cu acest ser.Între timp, guvernul austriac a primit date suplimentare care sugerează că acest vaccin are o eficacitate mai redusă şi faţă de noua variantă Omicron, în comparaţie cu vaccinurile ARN mesager, astfel că a menţinut decizia de a renunţa la vaccinul Johnson & Johnson, luată în noiembrie.Pentru a putea folosi în continuare certificatele verzi, persoanele vaccinate cu acest ser trebuie să se vaccineze preferabil cu un vaccin ARN mesager, Pfizer sau Moderna. Însă circa 75.000 dintre persoanele notificate încă nu s-au vaccinat din nou.Danemarca, Finlanda şi Slovenia au renunţat de asemenea la administrarea vaccinului Johnson & Johnson. Totuşi, cercetători sud-africani în colaborare cu compania Johnson & Johnson au susţinut joi că o a doua doză din acest vaccin oferă o protecţie de 85% în faţa variantei Omicron.