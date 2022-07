Cheltuieli pentru dezvoltarea personala. 3 idei productive

Sunt momente in care fiecare dintre noi experimenteaza blocaje fie la nivel emotional, fie in ceea ce priveste productivitatea la locul de munca. Astfel de situatii apar din diferite motive: burnout, temeri provocate de lipsa predictibilitatii, plafonare, lipsa motivatiei. In astfel de momente,Pentru unii, conceptul de dezvoltare personala este inca un moft, in timp ce altii considera ca reprezinta o investitie eficienta, necesara si productiva.IataUn abonament la sala de fitness se poate dovedi o investitie inspirata mai ales daca te confrunti cu o perioada stresanta, iti lipseste motivatia si simti ca nu mai dai randament. Agitatia cotidiana, la care se adauga sedentarismul si o alimentatie nesanatoasa, afecteaza in egala masura sanatatea si productivitatea., iar miscarea are un impact major asupra dezvoltarii emotionale si comportamentului. Vei constata ca esti mult mai calm(a), nu mai rabufnesti atat de usor si poti gestiona mai eficient situatii-limita. Tot la capitolul investitii eficiente se inscriu si cursurile si cartile de dezvoltare personala. Reprezinta variante la fel de accesibile si metode de a evolua personal si profesional. Cititul relaxeaza, dar ofera si un aport de informatie. Articolele pe diferite teme, cartile de dezvoltare personala, biografiile unor personalitati marcante, blogurile si cursurile sunt astazi disponibile la un click distanta. toate sunt disponibile astazi mai mult ca oricand, chiar la un click distantaPrintre cele mai accesate cursuri in prezent sunt cele pe comunicare sau gestionarea emotiilor, imbunatatirea relatiilor profesionale si personale, dar si dedicate anumitor domenii cum sunt cele despre antreprenoriat sau digitalizare.