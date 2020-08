Chestionar online pentru evaluarea riscului imbolnavirii cu COVID-19, realizat de medicul Virgil Musta

Chestionarul poate fi completat in aproximativ 4 minute, iar informatiile vor fi analizate in cateva secunde, iar raspunsul si recomandarile sunt trimise pe e-mail.„După trimiterea acestui formular, informațiile sunt analizate în câteva secunde, iar răspunsul, dar și recomandările de urmat sunt trimise pe adresa de e-mail a persoanei care a completat datele din chestionar”, transmite instituția medicală.Analiza rapidă permite, în același timp, stabilirea unui punctaj care indică riscul de contagiune sau pericolul unei evoluții negative în caz de contagiune cu noul coronavirus.Totodată, persoana care a completat formularul primește câteva recomandări standard de respectare a măsurilor de protecție și/sau de autoizolare, în funcție de răspunsurile date la întrebările din chestionar.„Încercăm prin acest chestionar online să îi ajutam pe oameni, să le recomandăm ce au de făcut, să stabilim, în urma răspunsurilor date de cei care completează formularul, cât de mare este riscul de infecție. Putem afla dacă persoana are o forma asimptomatică de boală sau poate dezvolta o formă gravă, severă”, a precizat medicul Virgil Musta, șeful Secției de Boli Infecțioase 2 din cadrul Spitalului de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie Victor Babeș Timișoara.Datele colectate de la cei care aleg să completeze chestionarul vor fi folosite pentru realizarea unui studiu infopandemie.Chestionarul poate fi accesat AICI