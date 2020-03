China a raportat a doua zi consecutiva cu 0 cazuri noi de coronavirus. Ce strategie a folosit

In China au mai fost raportate doar cazuri de import, de la cetateni straini. Numarul noilor decese in decurs de o zi s-a redus semnificativ in ultimele saptamani in China: numai trei decese au fost anuntate vineri de Ministerul Sanatatii, cel mai scazut de la primele bilanturi din ianuarie.Italia este cea mai afectata tara din lume in acest moment de COVID-19: totalul deceselor din Italia (3.405) l-a depasit joi pe cel inregistrat in China, stabilit la 3.248 de morti.Pentru a opri raspandirea bolii, autoritatile au izolat orasul si provincia invecinata Hubei, peste 50 de milioane de locuitori. Restrictiile sunt ridicate treptat.Principala ingrijorare a Chinei este in prezent sa evite aparitia unui al doilea val epidemic pe teritoriul national odata cu persoanele contaminate care sosesc din strainatate. Specialistii spun ca insa ca China nu este inca in afara pericolului si ca trebuie sa treaca 14 zile consecutive fara noi infectii pentru a putea spune ca a oprit raspandirea coronavirusului.In fata acestui risc, mai multe orase si provincii, printre care capitala Beijing, impun controale sanitare oricarei persoane venite dintr-o alta tara, urmate de o carantina obligatorie de 14 zile in locuri special amenajate.