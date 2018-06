Cine e criminalul care a omorat-o pe Laura cu 50 de lovituri de cutit in Belgia

Se pare ca tanara plecase in Belgia impreuna cu iubitul sau si practica prostitutia in mod legal. Nemultumit de prestatia pe care o avusese la o intalnire anterioara, un client in varsta de 24 de ani s-a intors in apartamentul romancei si a omorat-o.Barbatul, care era un client mai vechi, avea asupra lui un cutit si un ciocan, semn ca a premeditat oribila crima.Se pare ca in casa era si iubitul fetei, chiar in acele momente, dar nu a mai putut sa faca nimic pentru a o salva le Laura, potrivit spynews.ro.