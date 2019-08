Cine este barbatul care a ucis patru pacienti la Spitalul Sapoca. Mama tanarului, primele declaratii

Barbatul se numeste Bogdan Lungu, si este din localitatea buzoiana Sageata. Este necasatorit si lucra ca zilier in comuna in care locuia impreuna cu mama sa. Acesta mai are un frate mai mic, care locuieste la Buzau, si sora plecata in strainatate.În cursul zilei de miercuri, 14 august, a fost tocmit de un vecin să muncească la cules de pepeni. Se pare că a băut peste măsură şi a ajuns iniţial la spitalul de urgenţă, din cauza unei crize etilice. A doua zi, joi, a fost internat la Spitalul de Psihiatrie şi pentru Măsuri de Siguranţă Săpoca.Informaţiile obţinute pe surse arată că, atunci când bea, devenea recalcitrant în familia. Mama lui spune că era diagnosticat cu epilepsie şi că devenea agresiv în timpul crizelor. Mama bărbatului spune că aflat duminică dimneaţa despre tragedie şi că nu-şi explică ce s-a întâmplat.„Am văzut pe internet. Nu ştiu ce s-a întâmplat. Băiatul ăla mic al meu a fost aseară la el, a vorbit cu el la spital acolo, au mâncat covrigi cu toţii, au râs. Când a venit acasă, mi-a zis băiatul ăla mic că totul e în regulă. Şi peste noapte, ce s-a întâmplat nu ştiu. El a mai fost internat pe la Săboca. Venea bine de acolo. Nu aveam probleme cu el, nimic. Nu ştiu ce s-a întâmplat cu el, n-a venit nimeni să mă anunţe nimic. N-am mai aflat nimic de azi dimineaţă. El suferea de epilepsie, era foarte agitat, foarte nervos când făcea crize. A avut tratament, dar acum, ultima dată, n-a mai luat. A mai ciugulit pe la câmp o gură de bere, ca toţii. Are animale, are casă făcută. El era stâlpul familiei. N-avea nici un venit“.Femeia a povestit că fiul ei avea inclusiv halucinaţii în momentul în care intra în sevraj."Se agita, vedea pe el fel şi fel de gângănii, fel şi fel de alea. S-a internat şi a făcut tratament şi nu a mai avut probleme", a declarat femeia din comuna Săgetea, judeţul Buzău.