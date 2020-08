Cine este femeia care a lovit cu masina un politist pe motocicleta

Tanara se numeste Anda Vlădescu are 32 de ani si este de profesie psiholog, lucrează la RA-APPS București. In trecut, ea a lucrat laspitalele Săpoca, Sfântul Sava, din Buzău, și la Fundeni, după care s-a angajat la RA-APPS. În adolescență, a cochetat cu modelling-ul, fiind prezentatoare în câteva concursuri locale de miss.Apropiatii tinerei au marturisit ca in ultima perioada era schimbata, mai anxioasa, insa nu a spus niciodata ca ar avea probleme. Are domiciliul în Voluntari, Ilfov. Mama este plecată cu fratele Andei în străinătate, iar când revine în Buzău locuiește la bunica ei, din Berca.Motocicleta a ars complet in urma incidentului, dupa ce a ricosat intr-un alt autoturism, iar politistul a ajuns la spital. Din primele cercetari a reieşit că poliţistul, aflat în serviciu, efectuase anterior semnal de oprire către şoferiţă, semnal pe care aceasta nu l-a respectat. Mai mult, şoferiţa l-a acroşat cu autoturismul şi, după producerea accidentului, a părăsit locul faptei, continuându-şi deplasarea pe direcţia Buzău-Ploieşti, fiind oprită după câţiva kilometri de alte echipaje plecate în urmărirea sa.Poliţistul de 29 de ani de ani, venit la Buzău prin transfer de la Brigada Rutieră a Capitalei, fost coleg cu Bogdan Gigina, ar fi observat defecţiuni la autoturismul Fiat condus de tânără pe străzile oraşului şi ar fi venit după ea cu intenţia de a o opri. La ieşirea din oraş, pe Calea Eroilor, femeia ar fi schimbat brusc direcţia de mers, a acroşat motocicleta de poliţie pe care a proiectat-o într-un taxi ce se deplasa pe sens opus. În urma impactului, motocicleta a luat foc iar poliţistul a fost aruncat pe asfalt câţiva metri.