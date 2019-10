Cine este noua iubita a lui Alexandru Ion Tiriac. Pentru ea a divortat de Ileana Lazariuc

Cei doi au confirmat in urma cu cateva zile separarea si au cerut discretie in aceasta privinta."Din dorinţa de a reduce la tăcere zvonurile, am decis împreună să anunţăm oficial faptul că am divorţat acum 2 ani. Nu există secrete sau evenimente picante la baza deciziei noastre şi am dorit această perioadă de linişte şi discreţie atât pentru noi, dar în special pentru copiii noştri, fără să intervină alte speculaţii şi scenarii fabricate. Deşi nimic nu s-a schimbat cu privire la cât de mult ne iubim, vom rămâne în continuare cei mai buni prieteni, suntem şi vom fi o familie unită şi părinţii a doi copii minunaţi. Vieţile noastre vor rămâne în continuare private şi aceasta este singura noastră declaraţie în legătură cu acest subiect. Vă mulţumim pentru înţelegere!”, a scris pe Facebook Ileana Lazariuc.Se pare insa ca lucrurile nu au stat chiar asa cum au specificat in mesajul lor oficial. Potrivit unor surse apropiate tanarului de afaceri, acesta si-ar fi gasit fericirea in bratele altei femei. Una celebra chiar. Este vorba despre tenismena Sorana Cirstea. Cei doi ar avea o relatie de mai mult timp, insa au avut grija sa nu se afiseze niciodata impreuna in public. In schimb, ar fi mers in vacante romantice in doi.“Ileana e discretă cu viaţa ei. În afară de copii şi de magazinul de haine nu prea are alte activităţi. E clar că e curtată pentru că e o femeie frumoasă şi deşteaptă, însă Alexandru i-a luat-o înainte. Se aude că e cu Sorana. Relaţia nu e de ieri, de azi, ci datează de după divorţ. Sunt sentimente puternice acolo”, au spus surse din anturajul celor doi, citati de click.ro.