Cine este politistul care a accidentat mortal o fetita in Capitala. Avea permis emis in Marea Britanie

Un accident teribil a avut loc in Capitala! Un politist a accidentat mortal o fetita in varsta de 11 ani, chiar pe trecerea de pietoni, iar o alta, in varsta de 13 ani este in spital, in stare de soc dupa ce a aflat ca prietena ei a murit. Politistul care a provocat accidentul a creat revolta dupa ce, printr-o lipsa crasa de empatie, s-a dat jos din masina si a lovit-o cu piciorul pe fetita de 11 ani, ca sa vada daca mai traieste.Politistul conducea cu viteza, desi nu era in misiune. El are 27 de ani si lucreaza ca politist din anul 2017.S-a aflat despre acesta că avea permis de conducere eliberat de autoritățile din Marea Britanie. Polițistul a fost plasat sub control judiciar și nu mai are voie să conducă o mașină.Fetita care a supravietuit in urma teribilului accidenta i-a facut mamei sale marturisiri socante despre scenele la care a luat parte.”Ca orice mamă am întrebat-o în primul rând cum se simte și apoi cum s-a întâmplat. Și mi-a explicat copilul: Mami, ne-am asigurat de nu știu câte ori, stânga-dreapta. Nu venea nicio mașină. Am coborât pe trecerea de pietoni. Raisa se ținea de mine”, i-a povestit fetița mamei, potrivit Antena 3 ”Se țineau una de cealaltă, de fapt. Au ajuns aproape de trecerea de pietoni și la un moment dat au văzut că venea acest individ cu o viteză destul de mare pentru zona respectivă și pentru faptul că se apropia de trecerea de pietoni. Copilele atunci au grăbit pasul ca să ajungă pe trotuar și l-au văzut cum a accelerat și mai tare. Pe fetița mea a lovit-o și a aruncat-o pe burtă pe trotuarul celălalt, iar de Raisa nu mai știa”, a mai spus mama fetei.