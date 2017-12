Cine este sotia Princepelui Nicolae. Detalii nestiute din viata ei

Alina Maria Binder este o fire discreta si a lucrat la departamentul de relatii publice a Asociatiei Aviatorilor, o companie condusa chiar de tatal tinerei, Heinz Binder. Aceasta companie a avut rolul de recupera pensiile fostilor piloti pre vremea lui Emil Boc, situatie in care s-a aflat chiar si tatal Alinei. Potrivt click.ro, in 2013, Heinz Binder a primit, printr-o decizie a Tribunalului Bucuresti, suma de 45.096 lei (aproximativ 10.000 euro la acea data), suma care i-a fost oprita din cuantumul pensiei in perioada 2010-2012. Pensia i-a fost recalculata, începand cu 1.04.2012, la 4.750 lei (peste 1.000 euro), iar decizia a ramas valabila si azi.Soţia fostului principe a făcut Şcoala de Muzică şi Arte Plastice din Bucureşti şi a terminat Colegiul Naţional I.L. Caragiale. Ulterior, a studiat la Academia de Studii Economice (ASE) şi a absolvit un master în Relaţii Internaţionale şi Integrare Europeană la SNSPA, potrivit datelor publicate pe contul personal de socializare. Tânăra este pasionată de aviaţie și de cursele de maşini și de schi. De asemenea, ea a urmat chiar si un curs de copilot.Alina Binder a devenit cunoscuta odata cu relatia pe care a avut-o cu Sebastian Blaga, fiul politicianului Vasile Blaga, fost ministru de Interne. Alina Binder are un frate, Mihai, care lucreaza pentru Microsoft, parintii celor doi fiind Rodica si Heinz Binder.Relatia Alinei cu Principele Nicolae a devenit cunoscuta publicului în anul 2016, la botezul copilului Prinţului Jean de Orléans. Dar cei doi se cunoșteau din anul 2014.Fostul print i-a oferit iubitei sale un inel cu diamante și safir chiar la aniversarea a doi ani de relație. Cererea în căsătorie a avut loc în timpul vacanței petrecute de cei doi în Cornwall Marea Britanie. Nunta urma să aibă loc în vara anului 2018, insa a survenit decesul regelui Mihai si inca nu se cunosc date daca aceasta va mai avea loc.