Cine este tanarul care a mers cu calul prin Iasi la maternitate

Pentru ca transportul in comun era suspendat si bani de taxi nu avea, tanarul, care locuieste in Raducaneni, s-a intors acasa si a luat calul ca sa poata ajunge la Iasi, unde sotia lui si nou-nascutul il asteptau.Tanarul a mers 50 de kilometri si a avut la el chiar si declaratia pe propria raspundere, cand a fost oprit de politisti. Sotia lui a nascut un baietel si mai au acasa doua fetite."Am incercat sa iau un tramvai. Nu m-au lasat. Nu am avut bani sa iau un taxi. M-am intors acasa si m-am urcat pe cal. Prima data m-a oprit un echipaj de Politie. L-a fost mila de mine si m-au lasat sa plec. Pe urma m-a oprit un echipaj de la Politia Locala. Au ras de mine, m-au luat la misto. Mai apoi m-a mai oprit un echipaj, au fost de treaba. Nu m-au amendat. Au inteles ca am o urgenta si nu am avut alta varianta.", a spus Sergiu, pentru BZI.Tanarul traieste in conditii modeste impreuna cu familia lui si a inceput sa construiasca o casa de cativa metri patrati. A ridicat doar o parte din pereti si mai are mult de lucru. Nu are bani sa finalizeze totul, dar munceste pentru asta: "Tot ce fac, fac pentru copii. Am trei acum, am nevoie de o casa. Traim greu acum, dar nu avem ce face, muncesc cat pot.", a mai spus Sergiu."Am fost plecat la munca. In fiecare zi plec la munca cu calul. Fac cam 30 de lei pe zi, nu mai mult. Cand am aflat ca a nascut, am mers sa-i duc de mancare.", a mai spus Sergiu.A primit avertisment din partea politistilorIoana Balea, purtator de cuvant al IPJ Iasi, a declarat pentru Mediafax ca tanarul le-a prezentat politistilor o declaratie pe propria raspundere, completata in conformitate cu Ordonanta Militara 3/2020, insa a primit un avertisment pentru ca in Iasi nu se poate intra cu animale, in baza unei decizii a Consiliului Local.