Cine sunt romanii care risca sa fie deconectati de la curentul electric. Companiile de energie au inceput sa trimita notificari

„Clientul final are obligația de a nu depăși puterea aprobată prin certificatul de racordare / avizul tehnic de racordare. Informația despre puterea aprobată se regăsește înscrisă pe factura emisă de furnizor”, se arată în notificarea primită de un client.Astfel, daca un client are un contract de aproximativ 3 kWh si el porneste mai multe aparate in casa, precum televizorul, cuptorul cu microunde, masina de spalat, toate in acelasi timp, consumul de energie va depăși 4 kWh. Dacă situația se repetă în mod frecvent, consumatorul riscă să rămână fără curent electric.„Consumul instantaneu sare de acel prag de putere impus și în acel moment, firma de distribuție spune: potrivit legii, tu ai ai încălcat contractul de distribuție, consumi mai mult decât ți-ai asumat, ca atare, există posibilitatea ca acest contor inteligent să oprească alimentarea”, explică Mihai Nicuț, expert în energie.„Sunt două soluții: una este relativ simplă, pentru cine îl are în casă și nu-l are jos, apasă pe un buton galben și repornește contorul după ce, evident, scoate ceva din priză; și a doua soluție, dacă are contorul departe, coboară siguranțele, așteaptă 10 secunde, la ridică și începe să consume din nou energie electrică”, spune Mihai Nicuț, conform digi24.ro.- reducerea puterii absorbite (se scot din priză unul sau mai mulți consumatori/receptoare electrice);- dacă există acces la contor – se apasă butonul galben și contorul se reanclașează automat;- dacă nu există acces la contor – se coboară toate siguranțele /siguranță generală de la tabloul electric din locuință/imobil, se așteaptă 10 secunde, după care se ridică/armează din nou siguranțele.După finalizarea acestor manevre locul de consum se reconectează automat”.