Cine va prelua conducerea Primariei Sectorului 5 din Capitala dupa ce Piedone a fost condamnat la inchisoare

Delegarea atribuţiilor către Mircea-Horaţiu Nicolaidis a avut loc pe 2 mai si va fi valabila pentru 6 luni. Fostul primar al Sectorului 4 Cristian Popescu-Piedone, în prezent edil al Sectorului 5, a fost condamnat definitiv, joi, de Curtea de Apel Bucureşti la 4 ani închisoare cu executare pentru săvârşirea infracţiunii de abuz în serviciu în legătură cu tragedia din octombrie 2015 de la clubul Colectiv, în urma căreia au decedat 64 de persoane.In momentul in care si-a aflat sentinta, Piedone a mers singur sa se predea. El a transmis si un mesaj public dupa ce a aflat ca va sta 4 ani la inchisoare."Este crucea pe care Dumnezeu mi-a dat să o port. Am credinţă în continuare în Dumnezeu. Astăzi, prin condamnarea mea, m-aş putea jertfi. Dacă aş putea să înviu cele 64 de victime, nu aş ezita. Sunt alţii care stau ascunşi în spatele paravanelor. Mă duc cu demnitate, onoare şi respect, dacă justiţia a considerat asta.Trăim pe pământ, nu în ceruri. Mai devreme sau mai târziu, desecretizare şi multe alte lucruri vor ieşi la iveală. Voi continua să lupt în continuare.Sunt vinovaţi şi nu sunt eu care să spun cine, dar Cristian Popescu Piedone, astăzi, cu patru ani condamnare cu executare, vă spune încă o dată, domnilor: Aş fi lăsat capul în jos. Nu. Îl ţin şi mai sus.Familia mea îmi dă putere. Ei ştiu şi nu ştiu doar ei. Sunt cei care mi-au spus că nu sunt criminal de serviciu. Avem nevoie de un brand, de ceva să dea breaking news la voi. Piedone, astăzi, este pentru o dezvoltare a României. Să dea Dumnezeu, dar România nu se dezvoltă aşa. Nu vreau să-i jignesc pe părinți. Dacă acei părinți cred că eu le-am omorât copiii, așa să-i ajute Dumnezeu. Legea nu se face plată pe pământ. Se face plată, acolo, în ceruri. Am credinţă în continuare în Dumnezeu.Mă voi întoarce. Nu voi conteni să lupt. Am postat un mesaj pe Facebook şi nu voi înceta să fiu activ (n.r. pe reţeaua de socializare). Dacă Piedone a tăcut 27 de ani de administraţie locală, Piedone va începe să vorbească", a declarat edilul.Deoarece se consideră nevinovat, Piedone îi îndeamnă pe români să plece din țară."Mai bine slugă în altă țară, decât în genunchi în ţara ta", a adăugat primarul Sectorului 5.