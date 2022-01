Cipru introduce doua teste la intrarea in tara. Masura se aplica si persoanelor vaccinate

Primul test nu trebuie sa fie mai vechi de 48 de ore in momentul sosirii. Persoanele care nu sunt vaccinate cu doza booster trebuie să facă un test rapid antigen la 72 de ore după sosire. Copiii sub 12 ani sunt scutiţi de această măsură.Testele trebuie plătite de fiecare persoană în parte, a declarat luni o purtătoare de cuvânt a autorităţii sanitare din Cipru.Masura va intra in vigoare de marti, de la ora 23.00 si va fi valabila pana pe 15 ianuarie. Apoi, guvernul de la Nicosia va reexamina situaţia, a precizat oficialul.