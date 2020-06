Citeste romaneste: 4.000 de volume semnate de autori romani

Ministerul Culturii anunță faptul că librăria online Libris.ro se alătură campaniei „Citește Românește”, campanie lansată săptămâna trecută. Inițiativa are ca scop promovarea scriitorilor români și a literaturii locale în rândul cititorilor. În prezent, volumele semnate de autorii români reprezintă, anual, mai puțin de 20% din vânzările de carte înregistrate de Libris.ro, una dintre cele mai mari librării online din țară. În acest procent sunt cuprinse atât volumele de beletristică, cât și cele de cărți pentru copii, poezie, spiritualitate și științe umaniste.„Campania Citește Românește, demarată de noi, atrage tot mai mulți parteneri de valoare și ne bucură faptul că este apreciată și susținută. Într-un timp foarte scurt, de numai o săptămână, pe lângă marile platforme de comerț online care ni s-au alăturat am descoperit, în mod plăcut, că sunt și persoane din zona social-media care se implică și promovează campania. Mulțumim tuturor partenerilor noștri pentru sprijinul acordat scriitorilor români. Îndemn publicul să acceseze aceste platforme de vânzare de cărți și să descopere scriitorii noștri contemporani care sunt valoroși și care merită citiți”, a declarat Bogdan Gheorghiu, Ministrul Culturii.„De mai bine de 7 ani, am demarat, pe Libris.ro, acțiuni de promovare a scriitorilor autohtoni, cea mai importantă fiind campania Autorul Lunii, prin care punem la dispoziție cărți cu autograf ale celor mai populari scriitori români. Ponderea reprezentată de cărțile cu autori români rămâne, însă, destul de mică, pentru că și numărul aparițiilor editoriale anuale este relativ redus. De aceea, inițiativa Ministerului Culturii este una remarcabilă și aderăm la ea cu entuziasm. Fiecare campanie de încurajare a lecturii aduce beneficii majore societății noastre. Promovarea autorilor români face chiar mai mult, oferind un context favorabil dezvoltării pieței locale de carte, un demers necesar pentru a ajunge competitivi pe plan internațional”, declară Laura Țeposu, CEO Libris.ro.Odată cu aderarea la campania inițiată de Ministerul Culturii, Libris.ro lansează pe site o secțiune dedicată autorilor români, ce preia numele campaniei. Astfel, pe https://www.libris.ro/lp/citesteromanestelibris se regăsesc, începând de astăzi, aproape 4000 titluri semnate de autori români. Dintre acestea, aproape 2500 sunt incluse în categoria Beletristică și peste 1500 sunt cărți pentru copii.