Cod portocaliu de ploi

De astazi, 23 octombrie si pana maine, ora 24:00, meteorologii anunta cod galben de ploi. De luni, aria ploilor se va extinde dinspre vest cuprinzand treptat cea mai mare parte a tarii. In intervalul mentionat in Oltenia, cea mai mare parte a Munteniei (inclusiv in zona municipiului Bucuresti), local in Transilvania, precum si in zonele montane si submontane, se vor cumula cantitati de apa ce vor depasi local 20...30 l/mp si izolat 40 l/mp.In zona Carpatilor Meridionali si a Carpatilor de Curbura, se vor cumula cantitati de apa pe arii extinse intre 30 si 50 l/mp si izolat peste 60 l/mp.Vantul va avea intensificari, local si temporar, in majoritatea regiunilor, cu viteze de 50...55 km/h, iar la munte, cu precadere in zona inalta a Carpatilor Meridionali, vor fi rafale de peste 70...80 km/h.Cinci judete se vor afla tot de astazi, 23 octombrie, ora 10:00, si pana pe 24 octombrie, ora 23:00; sub cod portacaliu de ploi abundente. In intervalul mentionat, in zona deluroasa si montana a judetelor Mehedinti, Gorj, Valcea, Arges si Dambovita cantitatile de apa vor depasi pe arii extinse 50...60 l/mp si izolat 80 l/mp, conform Administratiei Nationale de Meteorologie.