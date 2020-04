Colegiul Farmacistilor, apel pentru limitarea vanzarii paracetamolului

"Facem un apel la responsabilitate in ceea ce priveste aprovizionarea si eliberarea paracetamolului in perioada acesta.Pentru a a avea cat mai multa lume acces, rugamintea colegiului farmacistilor catre farmacii si pacienți este de a nu solicita si farmacistii de a nu elibera mai mult de 1-2 cutii. Stocuri exista la nivel de farmacii si depozite, insa consumul s-a dublat in ultima perioada si există pericolul de a ramane cu pauze in aprovizionare si nu dorim acest lucru," a declarat Dumitrui Lupuleasa, pentru Stirile Pro TV. Presedintele Colegiului Farmacistilor a spus ca paracetamolul este atat de cautat in aceasta perioadă pentru ca acest medicament este inclus in schema de tratament pentru Covid-19, la formele usoare."In schema de tratament pentru Covid-19, la formele usoare, exista paracetamolul ca si tratament si atunci toata lume adorete sa aiba si sa aiba mai mult decat in mod obisnuit. Responsabilitatea noastra legala si morala este sa asiguram accesul tuturor pacientilor la medicamente, mai ales in contextul acestei pandemii de COVID 19," a mai precizat Dumitru Lupuleasa.