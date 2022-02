Comisia Europeana a anuntat noi sanctiuni pentru Rusia. Masura fara precedenta

Astfel, potrivit masurilor anuntate de presedinta Comisiei Europene, UE va trimite pentru prima data in istorie arme in Ucraina.„Pentru prima dată, UE va finanța achiziția și livrarea de arme și echipamente către o țară atacată”, a spus ea. De asemenea, Ursula Von der Leyen a anuntat sanctiuni si pentru Belarus, statul care l-ar fi ajutat pe Vladimir Putin in demersul sau de a invada Ucraina. Astfel, s-a decis pentru ambele tari interzicerea utilizării spațiului aerian european de către avioanele rusești.„Pentru prima dată, UE va finanța achiziția și livrarea de arme și echipamente către o țară atacată. De asemenea, ne întărim sancțiunile împotriva Kremlinului șiș colaboratorilor săi, regimul Lukașenko. Închidem tot spațiul aerian pentru Rusia, aeronavele nu mai pot ateriza, decola de pe teritoriul Uniunii Europene. Spațiul aerian va fi inchis pentru toate avioanele, deținute sau controlate de ruși, Să fiu foarte clară: Spațiul aerian va fi închis pentru toți, inclusiv pentru avioanele private ale oligarhilor.”, a explicat președintele Comisiei Europene.Comisia va propune statelor membre să folosească linia de finanţare de urgenţă a UE pentru a furniza forţelor ucrainene „arme letale, carburant, echipamente de protecţie şi articole medicale”, punând astfel capăt „tabuului potrivit căruia Uniunea Europeană nu furnizează arme beligeranţilor”, a spus și şeful diplomaţiei europene, Josep Borrell.