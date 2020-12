Compania aeriana care nu va accepta pasageri care nu sunt vaccinati impotriva coronavirusului

Anuntul a fost facut chiar de seful companiei, Alan Joyce, care a declarat ca aceasta va fi „o necesitate” atunci cand vor fi disponibile vaccinurile. Australia si-a inchis frontierele la inceputul pandemiei si le-a cerut celor care se intorc in tara sa intre in carantina. Intr-un interviu acordat luni retelei australiene Nine, Joyce a spus ca Qantas are in vedere modalitati de a-si schimba termenii si conditiile pentru pasagerii internationali, deoarece industria, care a fost puternic afectata de restrictiile de calatorie, analizeaza modalitatile de a merge mai departe.„Vom solicita oamenilor sa se vaccineze inainte de a putea urca in aeronava … pentru pasagerii internationali care ies si pentru oamenii care parasesc tara credem ca este o necesitate”, a declarat Alan Joyce, citat de BBC.