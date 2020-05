Companiile care au mai mult de 50 de angajati vor fi obligate sa functioneze in trei ture.

OMS (Organizatia Mondiala a Sanatatii), avertizeaza ca noul coronavirus ar putea sa nu fie niciodata eradicat. OMS atrage atentia ca masurile de relaxare nu trebuie luate in comunitatile in care virusul este inca prezent, deoarece acest lucru ar duce la accelerarea cazurilor de infectare,

Romania va iesi din starea de urgenta si va intra in stare de alerta. Astfel, in urmatoarele zile vor putea fi redeschise o parte din activitatile comerciale, inclusiv malluri mici, sali de spectacol, librarii si biblioteci. Mai exact, vor putea fi redeschise centrele comerciale mici de sub 1