Concerte de senzatie in Capitala in noaptea de Revelion. Iata unde te poti distra

Atat Primaria Capitalei, cat si marii artisti organizeaza concerte si spectacole pe cinste. La Palatul Parlamentul are loc petrecerea de Revelion cu tema "Glamour Party".Aceasta incepe la ora 19.30, cu un moment instrumental susţinut de Hypnotique - Electric Violin Band şi va continua cu un concert susţinut de Cornel Verban Orchestra. În jurul orei 23:45, pe esplanada Palatului Parlamentului, poate fi urmărit un foc de artificii, iar noul an va debuta cu un concert susţinut de Ştefan Bănică.Potrivit organizatorilor, la Revelionul de la Palatul Parlamentului se poate opta pentru patru variante de locuri, diferite în funcţie de poziţionarea faţă de scenă şi ringul de dans: VIP, Golden, Premium şi Standard.Pentru categoria Standard preţul este de 165 de euro, biletul Premium costă 185 euro, categoria Golden 205 euro şi categoria VIP 225 euro.La Palatul Parlamentului va canta si Stefan Banica, Horia Brenciu va sustine un recital în noapte dintre ani la Berăria H. Tot la restaurantul din Herăstrău va cânta şi formaţia Azur, sau Ioana Ignat. Preţurile sunt cuprinse între 450 şi 750 de lei de persoană, în funcţie de distanţa mesei faţă de scenă.Spectacole la preturi reduse, de pana la 100 de lei au loc in Centrul Vechi al Capitalei, potrivit mediafax.ro.În acest an, Primăria Municipiului Bucureşti (PMB) organizează Revelionul în Piaţa George Enescu, lângă Ateneul român. Potrivit reprezentanţilor PMB, petrecerea începe la ora 19.00 şi va dura 6 ore, timp în care pe scena din piaţă vor urca artişti precum Carla’s Dreams, Holograf, Loredana, Connect-R, Zoli TOTH Project, Delia,Voltaj, Florin Chilian, Corina, Vunk, Andra, Direcţia 5, Randi sau Vescan. Prezentatori vor fi Ionela Năstase şi CRBL.