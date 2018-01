Copil dat afara de la gradinita pentru ca parintii nu au respectat schema de vaccinare

Parintii micutului au declarat ca au fost informati de reprezentantii gradinitei ca micutul lor nu va mai fi primit la cresa daca nu are toate vaccinurile facute. Parintii spun ca au renuntat sa ii mai faca vaccinuri micutului dupa ce acesta a facut o reactie alergica puternica.“In data de 8 decembrie, sotia a primit un telefon din partea medicului institutiei, care i-a spus ca baietelul nostru e sanatos, insa avem o problema pentru ca nu e complet vaccinat. Din punctul ei de vedere trebuie sa aiba mai multe vaccinuri facute”, a declarat Cristian Gavrilas, tatal copilului, conform ActiveNews. Baietelul, spun parintii, este imunizat doar impotriva tuberculozei si a hepatitei B. Alte trei vaccinuri nu le-a facut pentru ca, spun parintii, dupa primele seruri baiatul a avut o reactie alergica. “Am insistat sa-l lasam acolo si am vorbit din nou cu doamna doctor. A spus ca ne respecta decizia, insa din punctul ei de vedere va fi exclus din cadrul cresei daca nu il vaccinam”, spun parintii micutului. Avocatul la care a apelat familia a precizat ca nu exista, la ora actuala, o lege care sa impuna obligativitatea unor anumite vaccinuri la intrarea in colectivitate, iar excluderea micutului din cresa ar fi un abuz.