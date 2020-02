Copil de 4 ani, paralizat dupa o anestezie la stomatolog. Clinica nu are autorizatie pentru anestezii

Potrivit unui comunicat de presă emis de clinica stomatologică Teddy Care, părinții copilului paralizat în urma anesteziei ar fi optat pentru ”analgosedare”, deoarece știau de existența acestei opțiuni de la fratele mai mare al copilului, căruia i se efectuaseră tratamente în această clinică.Baietelul este in stare grava. "Copilul este internat in reanimare, intubat și ventilat mecanic, starea se menține extrem de gravă sub tratament de specialitate, se fac investigații”, au declarat reprezentanți ai Spitalului Grigore Alexandrescu. Potrivit acestora, micuțul a suferit un stop cardiac în urma anesteziei și a fost resuscitat.copi