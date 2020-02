Copilul paralizat dupa anestezia la stomatolog a intrat in moarte cerebrala

Medicii au declarat ca au facut toate eforturile pentru a-l salva. Din pacate insa, organismul firav al micutului nu a mai putut lupta."S-a efectuat, în prezenta parintilor, electroencefalograma, care a aratat lipsa activitatii cerebrale", a declarat Raluca Alexandru, purtator de cuvant al Spitalului Grigore Alexandrescu."S-a instalat insuficienta multipla de organe, iar medicii depun toate eforturile pentru a fi mentinut in viata, a mai spus Raluca Alexandru.In urma acestui incident, Ministerul Sanatatii a cerut o ancheta in acest caz, dar si verificarea altor clinici stomatologice din tara.Baietelul in varsta de 4 ani a fost dus de catre parinti, luni, la stomatolog, pentru tratarea mai multor carii. Una dintre proceduri ar fi presupus scoaterea nervului si pentru a evita o durere prea mare s-ar fi apelat la anestezia. Reprezentantii clinici au declarat ca medicul care s-a ocupat de micut ar fi recomandat anestezia locala, insa parintii ar fi cerut o anestezie generala.Procedura a fost realizata de un medic primar de anestezie si terapie intensiva care avea contract cu cabinetul."La 45 de minute de la inductie a aparut o instabilitate hemodinamica majora, cu tahicardie severa, complicata cu stop cardiorespirator. Am intervenit imediat, solicitand în timpul manevrelor de resuscitare si ajutorul ambulantei specializate, pentru siguranta acestui pacient”, a explicat Adrian Dinulescu, medic anestezist. In urma apelului la 112 dat de o asistenta, ambulanta l-a transportat pe baiat la sectia de pediatrie a Spitalului Judetean din Pitesti. Peste noapte, a fost transferat la Spitalul Grigore Alexandrescu din Bucuresti.