Al saselea deces in Romania in urma infectiei cu coronavirus a fost anuntat de autoritatile romane. Persoana este un bărbat de 64 de ani, din Arad, care a fost internat din data de 20 martie a.c. în stare gravă la Spitalul Județean Arad, intubat în secția ATI.

Cercetatorii israelieni lucreaza la crearea unei masti care nu numai sa protejeze oamenii de noul coronavirus, ci si sa ucida virusul. Masca speciala este acum in teste si urmeaza fie lansata in curand in Israel. Rezultatele testelor au fost favorabile in 90% din cazuri."O companie din Israel a